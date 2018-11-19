الصين وإندونيسيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 200 مليار يوان

وقعت الصين وإندونيسيا اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 200 مليار يوان، أي ما يعادل 28.8 مليار دولار أمريكي.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن بكين وجاكارتا وقعتا اتفاقية مقايضة العملات بهدف تسهيل التجارة، والاستثمارات بين الجانبين، ومواصلة استقرار أسواق المال بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن مدة سريان الاتفاقية ثلاثة سنوات، ومن الممكن تمديدها في حال موافقة الطرفين.

وتملك الصين أكبر احتياطي نقدي في العالم، وقد عقدت عدة صفقات للتبادل المالي مع دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وهونغ كونغ والأرجنتين وروسيا وغيرها مما وسع من دائرة نفوذ اليوان .