وزيرة التجارة التركية تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع رئيس الوزراء البلغاري

بحثت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الإثنين، مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما المغلق في إطار زيارتها الرسمية إلى العاصمة البلغارية صوفيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء البلغارية.

وأوضح البيان أنّ بوريسوف وبكجان تناولا في الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.

وشدّدا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، خاصة في مجال الاستثمار والإنشاءات.

وأشار البيان إلى أن صادرات بلغاريا السنوية إلى تركيا تبلغ مليارين و77 مليون يورو، فيما تصل قيمة الواردات مليار و906 مليون يورو.

ولفت البيان إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السياح الذين يزورون بلغاريا، وذلك بعد اليونان ورومانيا وألمانيا.