لافروف: الحروب التجارية تضر ببناء الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الحروب التجارية تنتهك قواعد منظمة التجارة الدولية.

جاء ذلك، في كلمة له، الثلاثاء، بمجلس العلاقات الدولية الروسي بالعاصمة موسكو، انتقد خلالها حروب التجارة العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال لافروف: إن الحروب التجارية التي بدأت بشكل ينتهك قواعد منظمة التجارة الدولية، تضر ببناء الاقتصاد العالمي، عبر تخريب التجارة الحرة ومعايير المنافسة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة، تواصل اعتبارها الدول التي تعمل وفق سياسة خارجية مستقلة كمنافسين، وأضاف: "وفي هذا الإطار، نعتقد أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات غير مناسبة ضد روسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة من الرسوم الجمركية في الفترة الأخيرة على عدة واردات صينية، ردت بكين على إثرها بفرض إجراءات مماثلة، في خطوة وصفت بأنها حرب تجارية بين الجانبين.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم على ورادات بلاده من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت بكين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وتعهد ترامب لاحقا "بتكثيف الضغوط على الصين" وهدد بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 257 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي، خفض توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، بـ 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعامين الجاري والمقبل، لأسباب أبرزها الحمائية التجارية.