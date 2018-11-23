النفط يهبط لأدنى مستوى خلال 2018 وسط مخاوف تخمة المعروض

هبطت أسعار خام برنت الآجلة، في تعاملات اليوم الجمعة لأدنى مستوى في 2018، وسط مخاوف المنتجين من تخمة معروض تهدد الأسواق العالمية.

وفقد خام برنت 1.18 بالمائة من قيمته على أساس يومي، مقارنة مع أسعار إغلاق الأمس، وسط مساع من جانب كبار المنتجين لضبط الأسواق.

وبحلول الساعة (8.23 تغ) هبط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.18 بالمائة أو 0.74 دولار إلى 61.86 دولارا للبرميل.

ورفعت دول في "أوبك" إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، إنتاج النفط الخام بنسب متباينة خلال الشهور الماضية، ما يهدد بعودة تخمة المعروض للسوق العالمية.

كان خام برنت بلغ مستويات هي الأعلى في 4 أعوام، الشهر الماضي، حين لامس حاجز 86 دولارا للبرميل، قبل أن يسجل تسارعا في الهبوط.

وبنسبة 2.58 بالمائة أو ما يعادل 1.41 دولار، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يناير/ كانون ثاني، إلى 53.22 دولارا للبرميل.

ويجتمع أعضاء منظمة "أوبك" في 5 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار خفض الإنتاج من عدمه في 2019، لضبط الأسواق.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أبدى منتجون في "أوبك" إضافة إلى روسيا، تخوفاتهم من شكوك تهدد الطلب على النفط الخام، ما يمهد لتخمة في المعروض.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري مؤخرا إن الطلب على الخام في 2018 سينمو بـ 1.5 مليون برميل يوميا، على أن يتراجع النمو ليبلغ 1.29 مليون برميل في 2019.

ويوم الأربعاء، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره للسعودية على خلفية الهبوط الحاد في سعر برميل النفط الخام خلال الشهرين الماضي والجاري.

جاء ذلك، في تغريدة لـ "ترامب"، على تويتر، قال فيها: "أسعار النفط تنخفض، هذا عظيم، شكرا السعودية".

كما طالب ترامب، في تغريدته الرياض، بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي إن أسواق النفط تدخل في فترة "غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وهشاشة الاقتصاد العالمي"..