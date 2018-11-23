مصدرو أكاليل الزهور بأنطاليا يتوقعون مبيعات تتجاوز 10 ملايين دولار

يتوقع مصدرو أكاليل الزهور وأكاليل أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في ولاية أنطاليا التركية، تجاوز صادراتهم خلال العام الجاري 10 ملايين دولار.

وقالت "شريفة ألطن دال" صاحبة إحدى الشركات المصدرة للأكاليل في أنطاليا، للأناضول، اليوم الجمعة، إنهم يقومون بتصدير أكاليل الزهور إلى أكثر من 20 دولة في العالم، بينها هولندا، وبريطانيا، وألمانيا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليابان، وكندا، والصين.

وأضافت أنهم يقومون بإنتاج حوالي ألفين إكليلاً يوميا، ثم يتم شحنها إلى الخارج براً أو جواً.

وأشارت إلى أن شركتها تُصدر حوالي 200 ألف إكليل سنوياً لأعياد الميلاد .

ولفتت إلى أن أكاليل الزهور التي تُصنع في أنطاليا، يرغبها الزبائن في الخارج بشكل كبير وذلك لجودتها، وألوانها، مبينة أنهم يتابعون الموضة بشكل وثيق لملائمة أكاليل الزهور معها.

وبيّنت: "نتوقع أن تصل صادرات الشركات المنتجة لأكاليل الزهور في أنطاليا إلى أكثر من 10 ملايين دولار هذا العام، حيث بلغت مبيعاتنا السنة الماضية نحو 10 ملايين دولار".