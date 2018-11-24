التجارة التركية: آسيا والمحيط الهادئ تشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد التركي

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، السبت، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "ستشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد التركي وللمصدرين الأتراك خلال العقود المقبلة".

جاء ذلك في كلمة لها أمام "القمة الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية واتحاد غرف التجارة والصناعة لدول آسيا والمحيط الهادئ برعاية الرئاسة التركية في إسطنبول.

وبيّنت بكجان أن حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضمن الاقتصاد العالمي ارتفعت العام الماضي إلى 29.7% بعد أن كانت 23.1% خلال 2001.

وأوضحت أن تركيا حققت صادرات بقيمة 9.1 مليارات دولار إلى تلك المنطقة واستوردت منها بـ56.4 مليار دولار خلال 2017.

وأكدت أن تركيا ستواصل نشاطها الدبلوماسي التجاري من أجل تطوير وموازنة العلاقات التجارية مع دول المنطقة المذكورة.

وقالت: "من أجل زيادة علاقاتنا التجارية مع المنطقة وزيادة صادرات بلادنا إليها، نريد موازنة التجارة الثنائية".