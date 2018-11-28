إسطنبول.. جلسة وزارية لـكومسيك برئاسة نائب أردوغان

عقدت في إسطنبول، الأربعاء، جلسة وزارية للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك"، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وجرت الجلسة في إطار الدورة الـ34 للجنة، وتناولت سبل تسهيل التجارة من خلال "تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية" لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ترأس تركيا دورتها الحالية.

وفي كلمته، قال أوقطاي إن اجتماع "كومسيك" شهد لقاءات مهمة على هامشه حول سبل تطوير التعاون في التجارة والنقل والسياحة والزراعة، والحد من الفقر، والتعاون المالي.

وأشار إلى اتخاذ قرارات ملموسة في عدة ملفات، ومناقشة آليات تنفيذ مفصلة، لا سيما المتعلقة بنشر نظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، وإنشاء نظام ذكاء الأعمال ومركز للتحكيم، والمضي في مشروع تأسيس بورصة للذهب والعقارات.

وحول جلسة مقررة غدًا الخميس، لفت إلى أن المجتمعين سيبحثون خمسة جوانب مختلفة لتسهيل التجارة، والإعلان عن قرارات في الجلسة الختامية.

وعقب كلمة أوقطاي استمرت بشكل مغلق أعمال الجلسة، التي تشارك فيها وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وانطلقت الأربعاء أعمال الاجتماع الـ34 لـ"كومسيك"، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس اللجنة.