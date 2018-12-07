وزيرة التجارة التركية تتوقع تسجيل رقما قياسيا في الصادرات لهذا العام

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان : "سنسجّل رقمًا قياسيًا في الصادرات بنهاية 2018".

جاء ذلك في كلمة خلال استضافتها على طاولة محرري وكالة الأناضول، الجمعة.

وأضافت "لدينا في الوقت الراهن خمسة مراكز تجارية خارج تركيا، و15 مركز تجاري في 15 قطاع".

وأردفت وزيرة التركية: "هدفنا هو افتتاح مراكز تجارية تركية جديدة في 35 منطقة في العالم".

وأشارت إلى أن مصرف "أكسيم بنك التركي" (مصرف القروض التجارية التركي) سيختتم العام الحالي بتقديم قروض بقيمة 44 مليار دولار.

وأوضحت أنهم يخططون زيادة قروض البنك إلى 48 مليار دولار خلال 2019.