البنك التجاري القطري يؤكد التزامه تجاه تركيا

قال جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك باق على التزامه تجاه تركيا.

ويملك البنك التجاري القطري الترناتيف بنك في تركيا وأعلن في وقت سابق من العام إنه سيوجه مزيدا من رأس المال ويركز أكثر على تركيا للاستفادة من العلاقات السياسية الأوثق بين البلدين.

وقال أبراهام متحدثا عن آفاق القطاع المصرفي بقطر في مؤتمر: "بلغنا القاع تقريبا فيما يتعلق بأي شكل من المخاوف أو المخاطر، لذا أعتقد أن (قطر) ستكون أكثر ميلا للصعود في الأشهر الاثني عشر المقبلة".

وترتبط تركيا مع قطر بعلاقات تحالف وثيقة، تعززت إثر تعاون البلدين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدته تركيا عام 2016، وتضامنت الدوحة خلاله مع أنقرة، والتي بدورها عارضت الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر جراء الخلافات السياسية بين الطرفين.