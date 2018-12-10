الاقتصاد التركي يحقق نموّا بواقع 1.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2018

حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018، وفقا لما ذكره معهد الإحصاء التركى (تركستات) فى تقرير اليوم الاثنين.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.8 في المائة حتى وصل إلى 1.013 تريليون ليرة تركية بالأسعار الحالية، حسب معهد الإحصاء التركي "تركستات".

ووفقاً للتقرير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم في الربع الثالث بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا وتقليديا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالربع السابق.

وكان القطاع الأسرع نموًا بنسبة 4.5٪. وشهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 1.0 في المائة، في حين توسع قطاع الصناعات بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 13.6 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.