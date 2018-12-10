توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في العام 2020

توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "موريس أوبستفلد"، أن يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى التباطؤ في 2020، رغم توقعه أن يحقق نموا قويا في 2019.

وقال "أوبستفلد" في تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية إنه يتوقع أن يتمتع الاقتصاد الأمريكي بنمو قوي في العام المقبل، "ولكنه على طريق التباطؤ في 2020".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5 بالمائة من 2.7 بالمائة في 2019، مع بدء ظهور نتائج عواقب حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة، العام المقبل.

وتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.5 بالمائة على أساس سنوي، في الربع الثالث 2018، مقابل 4.2 بالمائة في الربع السابق له، وفقا لبيانات رسمية أمريكية.

وحذر أوبستفلد، الذي سيغادر منصبه في صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، من تباطؤ النمو العالمي، ومن المرجح أن تشعر الولايات المتحدة بالتباطؤ أيضا.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، بـ 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، لأسباب أبرزها الحمائية التجارية.

وقال أوبستفيلد إن البيانات الاقتصادية الآسيوية والأوروبية مخيبة للآمال في الربع الثالث، من العام الجاري، حيث انكمش نمو الاقتصاد في اليابان وألمانيا.

وأشار أوبستفلد إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، خاصة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال صندوق النقد الدولي، إن رفع التعريفات الجمركية يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة البطالة، وارتفاع عدم المساواة، وارتفاع سعر الصرف، وعدم حدوث تحسن في الميزان التجاري.