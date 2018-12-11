الميزان التجاري التركي يسجل فائضاً في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري سجل فائضاً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

وأوضح البنك، في تقريره الشهري لميزان المدفوعات، أن الفائض في الميزان التجاري للبلاد بلغ في أكتوبر هذا العام 2.77 مليار دولار، مقارنة بالعجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي والمقدر بـ3.83 مليار دولار.

وكان الميزان التجاري قد سجل فائضاً في شهر آب/ أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بواقع 2.59 مليار دولار، ليسجل في شهر أيلول/ سبتمبر الذي يليه فائضاً أيضاً بمقدار 1.83 مليار دولار.