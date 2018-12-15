وزير المالية التركي: اقتصادنا شهد تحولاً خلال السنوات الماضية

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت البيرق، إن اقتصاد بلاده شهد تحولاً خلال السنوات الماضية، بعد تركيز تركيا على عملية التنويع الاقتصادي ومضاعفة الإنتاج أربع مرات.

جاء ذلك، في كلمة لـ "البيرق"، خلال منتدى الدوحة الذي بدأت أعماله السبت، وتستمر حتى الأحد، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف "البيرق" أن بلاده عملت جاهدة على الاستثمار في التعليم لتنشئة شعب مثقف، قائلاً: "وظفنا فائض موازناتنا طوال السنوات الماضية على تطوير التعليم".

وبين أن تلك الجهود "أسفرت عن توفر خبرات هندسية وكفاءات مهنية عالية، وقادرة على تحقيق الإنجازات الصناعية والإنتاجية".

سجلت تركيا خلال العام الماضي، أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 7.4 % مقارنة بـ 3.2 % في 2016، وفق أرقام رسمية تركية.

وذكر الوزير التركي، أن بلاده "باتت تمتلك كل مقومات الإنتاج، وانعكس إنتاجها لكل ما تحتاج إليه من صناعات مختلفة، على حجم وارداتها التي انخفضت في السنوات الأخيرة".

وقال إن "ما مرت به تركيا خلال السنوات الماضية من أزمات حرجة، استخلصت منه دروسا هامة ساهمت في بقائها صامدة بمواجهة التحديات".

وذكر أن العالم يشهد تحولات اقتصادية غيرت وجهة الاقتصاد العالمي، من الغرب إلى الشرق، على غرار الاقتصادين الصيني والهندي، اللذين يتوقع لهما أن يحققا ناتجا كبيرا.