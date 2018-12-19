"الفيدرالي الأمريكي" يرفع أسعار الفائدة الرئيسة ربع نقطة مئوية

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة الرئيسية على الأموال الاتحادية، بربع نقطة مئوية، للمرة الرابعة خلال 2018، متسقاً مع توقعات المحللين.

وقال "الفيدرالي الأمريكي" في بيان، مساء الأربعاء، إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، إلى نطاق 2.25-2.5 بالمائة.

وجاء في بيان الفيدرالي، أن قرار رفع أسعار الفائدة، جاء بعد استمرار تحسن سوق العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، بينما ظل التضخم قرب مستوياته المستهدفة عند حدود 2 بالمائة.

وأضاف: "كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا؛ ونما إنفاق الأسر (..) نسعى إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار".

ورفع "الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة 4 مرات في 2018، مقابل ثلاث مرات في 2017.