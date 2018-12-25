حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر يتجاوز 4 مليارات دولار في نوفمبر الماضي

بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا 4.112 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



جاء ذلك وفق بيانات لإدارة الجمارك نشرتها، اليوم الثلاثاء، وبثتها الإذاعة الجزائرية الحكومية.



وسواء للواردات أو الصادرات الجزائرية فقد حلت تركيا في المركز السادس كممول وكزبون أيضا.



وصدرت الجزائر ما قيمته 2.037 مليار دولار إلى تركيا حتى نوفمبر، بزيادة قدرها 25.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.



واستوردت الجزائر من تركيا ما قيمته 2.075 مليار دولار خلال 11 شهرًا من 2018، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ووفق البيانات نفسها، تراجع عجز التجارة الخارجية للجزائر بشكل عام بـ 61% على أساس سنوي، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليستقر عند 4.13 مليارات دولار.



وحسب المصدر ذاته فقد تراجع العجز التجاري للجزائر بنحو 6.42 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة، بفضل صادرات المحروقات.



وكان العجز، خلال فترة المقارنة من عام 2017، في حدود 10.55 مليار دولار.