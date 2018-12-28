تركيا تستقبل 43 مليون زائر في 11 شهراً

ناهز عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الشهور الـ11 الأولى من العالم الحالي 43 مليوناً، بزيادة 21.35 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

ووفق معطيات وزارة الثقافة والسياحة، فإنه بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، شهد عدد الزوار الأجانب الوافدين (عدا الأتراك بالخارج القادمين للزيارة) زيادة 22.52 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 37 مليون و537 ألف و696 زائرا.

وحلت روسيا في مقدمة البلدان التي جاء منها الزوار إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، بنحو 5 ملايين و865 ألف زائر، بزيادة قدرها 26.22 %.

تلتها ألمانيا بـ 4 ملايين و334 ألف زائر، بمعدل زيادة وصل 25.26%.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بمليونين و212 ألف زائر، وحلت بعدها بلغاريا رابعة وجورجيا خامسة.