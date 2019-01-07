رئيس البنك الدولي يعلن استقالته من منصبه بحلول فبراير القادم

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الاثنين انه سيستقيل من منصبه في الاول من شباط/ فبراير قبل نحو أربع سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

وقال كيم الذي ترأس البنك الدولي على مدى ست سنوات، في بيان انه سينضم الى "احدى المؤسسات" وسيركز على "الاستثمارات في البنى التحتية في الدول النامية".

وذكر البيان أن كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للبنك ستحل محل كيم، بشكل مؤقت، بدءا من الشهر القادم، فيما سينضم الأخير لشركة لم يسمها يركز من خلالها على الاستثمار في البنى التحتية.

وعادة يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي فيما توكل إدارة صندوق النقد الدولي إلى أوروبي.