تقرير: تركيا ستمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

توقع تقرير اقتصادي جديد أن يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة على مستوى العام من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول عام 2030، بحجم من المتوقع أن يبلغ 9.1 ترليون دولار.

وأظهر التقرير، الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد تشارتر، تغييراً كبيراً في ترتيب الاقتصاديات العالمية، حيث ستحتل الاقتصاديات الناشئة 7 من أصل 10 أكبر اقتصاديات في العام المذكور.

وتوقعت المؤسسة أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي، ليحتل المرتبة الأولى في 2030 فيما ستتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة.

وفي المجمل، جاءت الهند في المرتبة الثانية، وإندونيسيا في المرتبة الرابعة، والبرازيل في السادسة، ومصر السابعة، وروسيا الثامنة، واليابان التاسعة، وألمانيا العاشرة.

وقال الخبراء في مؤسسة ستاندرد تشارتر إن توقعاتهم للنمو الاقتصادي على المدى البعيد ترتكز على مبدأ رئيسي، وهو أن حصة الدول من نمو الاقتصاد العالمي ينبغي أن تكون متقاربة مع حصصها من سكان العالم.