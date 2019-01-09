تمديد المحادثات التجارية الأمريكية الصينية ليوم واحد

قال نائب وزير الزراعة الأمريكي للشؤون الخارجية، تيد مكيني، إن المحادثات التجارية مع الصين ستنتهي خلال وقت لاحق الأربعاء.

وأضاف مكيني، في تصريحات صحفية من العاصمة بكين، أن المحادثات التي بدأت الاثنين، وكان يفترض أن تنتهي الثلاثاء، تم تمديدها إلى اليوم.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على تويتر، قائلا إن المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين "تسير بشكل جيد للغاية".

ووصف نائب وزير الزراعة الأمريكي للشؤون الخارجية، يومين من المحادثات، بأنها "إيجابية"، دون تفاصيل إضافية.

والمحادثات التي انطلقت الاثنين، أول اجتماع وجها لوجه بين الدولتين حول التجارة منذ أن وافق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هدنة لمدة 90 يوما في بوينس آيرس، مطلع الشهر الماضي.

ووافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/آذار المقبل، على أن يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.