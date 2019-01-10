وزير الخزانة التركي: حققنا أهدافنا المقررة لعام 2018

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن حكومة بلاده حققت أهدافها المتعلقة بالتضخم والفائدة في 2018.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال اجتماع تعريفي بقيم القروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة إسطنبول.

وأوضح ألبيرق : "حققنا أهدافنا في 2018 من خلال تحسين نسبة التضخم وأسعار الصرف والفائدة".

وأضاف أن تحقيق تلك الأهداف جاء نتيجة عمل جماعي وليس نجاح إدارة الاقتصاد فقط، معرباً عن شكره لكل من ساهم في تحقيق الأهداف المرسومة في 2018.

وأعلن ألبيرق عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار ليرة تركية (ثلاثة مليارات 674 ألف دولار أمريكي) للشركات الصغيرة والمتوسطة التركية.

وأكد أنهم أطلقوا دعماً مالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع قطاعات التصنيع والتصدير، وذلك لتسهيل حصولها على التمويل، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتوظيف، ومزاولة التجارة.