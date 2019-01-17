وزير الخارجية المقدوني: نرغب في رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى مليار دولار

قال وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتروف، إن هدف رفع التبادل التجاري بين بلاده وتركيا إلى مليار دولار أمريكي، يبدو منطقيا وواقعيا.

تصريح ديميتروف هذا جاء في مؤتمر صحفي عقد الخميس، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أنقرة.

وأوضح ديميتروف أن بلاده ترغب في رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى مليار دولار، من خلال رفع الصادرات المقدونية إلى تركيا، ودون إلحاق الضرر بصادرات تركيا إلى بلاده.

وعن مكافحة تركيا التنظيمات الإرهابية، أعرب ديميتروف عن دعم بلاده لها، واستعداد مقدوينا لمساندة تركيا في هذا الخصوص في كافة المحافل.

وأشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين بلاده وتركيا قائلا: "علاقاتنا الثنائية متميزة جدا، وهذه العلاقات لا تتأثر بالأيديولوجيات السياسية، وروابط الأخوة القوية، قائمة بين شعبي البلدين".

وشكر ديميتروف تركيا لدعمها مسيرة انضمام مقدونيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل جاهدة على حل مشاكل مقدونيا.

وتابع قائلا: "إذا كانت مقدونيا ناجحة وتمكنت من تحقيق الرخاء، فهذا سينعكس إيجابا على باقي دول البلقان".

واستطرد قائلا: "منذ نيل مقدونيا استقلالها، ونحن نتلقى دعم تركيا، ولن ننسى هذا الدعم الذي ساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".