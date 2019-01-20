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تركيا تشهد تضاعف عدد الشركات المؤسسَة برأسمال أجنبي في 2018

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
تركيا تشهد تضاعف عدد الشركات المؤسسَة برأسمال أجنبي في 2018

تضاعف عدد الشركات المؤسسة برأسمال أجنبي في تركيا خلال 2018، مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت معطيات اتحاد الغرف والبورصات في تركيا أن عدد الشركات المؤسسة في 2018، برأسمال أجنبي، بلغ 13 ألفا و405 شركات.

وأضافت المعطيات أن عدد الشركات المذكورة ارتفع من 6 آلاف و731 شركة في 2017، بنسبة زيادة بلغت 99.1 %.

ولفتت أن واحدة من كل 10 شركات، تأسست في السنوات الخمس الماضية، كانت برأسمال أجنبي.

ووضعت تركيا رزمة من التسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية الجديدة والقائمة في البلاد، وخفضت شروط الاستثمار مقابل الحصول على جنسيتها.

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