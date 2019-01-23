وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع إغلاق قضية "خلق بنك" مع واشنطن بشكل إيجابي

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق إنه من المتوقع أن يتم إغلاق قضية مصرف "خلق بنك" التركي مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ألبيرق على هامش مشاركته بمؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا.

وكانت هيئة محلفين أمريكية قد أدانت النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة في قضايا تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية على إيران. وصفتها تركيا بأنها قضية مبنية على أدلة ووثائق ملفقة.

وأضاف ألبيراق أن تركيا لازالت قادرة على تحقيق أهدافها بخصوص النمو الاقتصادي لعام 2019، وأنه لا تنازل عن مبدأ الانضباط المالي حتى في أوقات الانتخابات