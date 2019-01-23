وزير المالية: تركيا تقدم للمستثمرين أفضل العائدات بفضل اقتصادها الديناميكي ومتانة البنى التحتية

تم تعريف مفهوم "العولمة" لأول مرة في الدوائر الأكاديمية على أنه نموذج عمل تعاوني. العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك "ثيودور ليفيت"، ادعى منذ سنوات أن العالم يمر بمرحلة مزج بين جميع الثقافات ليصبح ذو ثقافة عالمية واحدة مشتركة. الاقتصادي الأمريكي الراحل ناقش خطة تسويق موحدة وقال: "في كل مكان، تتراجع الفروقات النوعية بين المنتجات ويسود منطق التشابه وتتقارب بنية التفضيل في العالم باستمرار".

كان وضع تصور لنهج السوق العالمية هو الموجة الأولى للعولمة، التي طورت من خلالها عدة شركات إستراتيجيات وتكتيكات جديدة في ساحة المنافسة. واليوم، وفي الموجة الرابعة، التي تحركها الصناعة، تتم مناقشة العولمة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك، بهدف تحقيق الترابط النهائي.

وتحت هذا العنوان الشامل، افتتحت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "العولمة 4.0"، حيث التقى قادة الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ودوائر الإعلام والفنون.

هذا وسيتم مناقشة موضوعات تتعلق بتركيا وموقعها في الموجة الرابعة للعولمة خلال جلسات مختلفة من المنتدى، كونها بلداً مفتاحياً في العالم وموضعها الإقليمي.

وقد شارك وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" في المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية الحالية، لا سيما حلول المعالجة من وجهة نظر تركيا.

وقد أجرت صحيفة "ديلي صباح" مقابلة معمّقة مع الوزير لإيضاح موقف تركيا من تقلبات السوق الأخيرة، والصناعة 4.0، وإنتاج التكنولوجيا العالية والأسواق الناشئة.

ديلي صباح: لقد تغلبت تركيا على الاضطراب الاقتصادي ببعض الإجراءات الفعالة. كيف تقيم آخر ستة أشهر؟

براءت ألبيرق: لقد مررنا بخمس سنوات قاسية. بدءًا من منتصف عام 2013، واجهنا الكثير من التحديات، على المستويين العالمي والإقليمي، مثل بدء تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة والحرب الأهلية في سوريا وتدفق اللاجئين إلى تركيا. ومما زاد الطين بلة، عدم الاستقرار والأولويات المتغيرة داخل البلاد.

على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدنا انتخابات واستفتاء دستوريا، وسلسلة من الهجمات الإرهابية.

بطبيعة الحال، الأمن والسلام دائما يأتيان قبل الأهداف الاقتصادية. هذا هو السبب في وضع السياسات الاقتصادية في المقاعد الخلفية لأجندة صنع السياسات. لكن منذ إجراء الانتخابات وتلاشي التهديد الإرهابي استقر نظام الحكم الجمهوري الجديد الذي تم اعتماده، وبالتالي أصبحت السياسة الاقتصادية الأولوية العليا مرة أخرى. هذا بالطبع سيكون له فوائد هائلة، وقد بدأنا نشهد الآثار الإيجابية الأولية للتغيير.

منذ شهر أغسطس، تحسنت مؤشراتنا المالية بشكل ملحوظ. ففي 21 يناير، ارتفعت قيمة الليرة التركية بنسبة 22.4٪ مقابل الدولار، وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 617 نقطة أساس، وانخفضت معدلات مخاطر الائتمان بنسبة 256 نقطة مقارنةً مع نقاط الذروة في أغسطس.

لدينا قضيتين رئيسيتين للمعالجة: التضخم والعجز في الحساب الجاري. يهدف البرنامج الاقتصادي الجديد "ان اي بي" إلى معالجة هذه الأمور من خلال إعادة التوازن والانضباط المالي والتحول الهيكلي.

على الرغم من صعوبة الشوط الأول مع الضغوط المتصاعدة ، إلا أن الإجراءات التي اتخذناها أسفرت عن نتائج جيدة في التضخم والحساب الجاري. نحن نمر في عملية "إعادة توازن" حيث سيتباطأ النمو ومن ثم سينهض إلى مستوى نمو محتمل يبلغ 5 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين أن مصدر النمو سوف يتحول من الاستهلاك المحلي إلى الطلب الخارجي.

السياسة النقدية الحالية تكبح التضخم وهي تقوم بعمل رائع. نحن، كسلطة مالية نساعد في الدفع بهذا الاتجاه، دون التدخل في استقلال البنك المركزي التركي. بعد مرور الأزمة الخطيرة في سعر صرف الليرة، حين بلغ التضخم ذروته، تمكنّا من الحد منه وضرب التقديرات الجديدة وكذلك تقديرات البنك المركزي. انتهينا من السنة الفائتة 2018 بنسبة 20.3 في المئة. في هذا العام، سوف نواصل خفض التضخم إلى مستويات تصل إلى حوالي 15 في المائة.

على صعيد عجز الميزان التجاري الخارجي، نقوم بنشر فائضات متكررة في الحساب الجاري منذ أغسطس. ساعدنا على تحسن الميزان التجاري كما دعمت إيرادات السياحة القوية الميزان. عام 2018، نمت الصادرات بنسبة 7 في المئة في حين تقلصت الواردات بنسبة 4.6 في المئة. هذا يترجم الانخفاض بنسبة 28.4 في المئة في العجز التجاري. وهكذا بلغت الصادرات عام 2018 ما قيمته 168 مليار دولار في حين بلغت الواردات 223 مليار دولار.

والصورة أصبحت أكثر وضوحاً بعد أغسطس. فخلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، نمت الصادرات بنسبة 7.5 في المائة بينما انخفضت الواردات بنسبة 23 في المائة. وقد بلغت نسبة الواردات التي تغطيها الصادرات في فترة الأشهر الخمسة هذه 90 في المائة، وبلغ العجز التجاري 8 مليارات دولار.

اعتبارًا من نوفمبر 2018، انخفض عجز الحساب الجاري السنوي إلى 13.4 مليار دولار مقارنة مع العام 2017 ، حيث بلغ 33.9 مليار دولار.

وفي حين كان هدف برنامج السياسة الاقتصادية الوطنية "ان اي بي" تحقيق نسبة 4.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أن النسبة ستكون أفضل من ذلك، بفضل الصادرات القوية.

وفي الفترة القادمة، سيستمر الأمر على هذا المنوال، وسيعطي صافي الطلب الأجنبي مساهمة إيجابية قوية في النمو. بالنسبة لهذا العام، سيكون الحساب الجاري حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، سنحقق هدف "ان اي بي" فيما يتعلق بالحساب الجاري.

على الصعيد المالي، واجهنا مهمة صعبة للغاية، خاصة أن النصف الأول من العام كان مليئًا بالهبوط السوقي. لكننا حققنا توفيراً كبيراً على مدار ستة أشهر. لذلك، وبشكل أساسي بالنسبة لعام 2018، قدرت "ان اي بي" عجزًا في ميزانية الحكومة المركزية بحوالي 72.1 مليار ليرة تركية، وقد بلغ عجزها الفعلي في نهاية العام 72.6 مليار ليرة تركية.

من الناحية الهيكلية، اتخذنا أيضًا خطوات كبيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا. لقد قمنا بإعادة هيكلة بنك التنمية التركي والبنك العقاري. في الفترة القادمة، سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة.

كما تم إنشاء "مكتب تحويل القطاع العام" وقد بدأ بممارسة مهامه. وسيقود المكتب جهود الإصلاح الهيكلي والادخار في القطاع العام هذا العام.

ديلي صباح: كون الموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي هو العولمة 4.0 ، أين تعتقد أن تركيا تقف وكيف يجب أن تتحرك إلى الأمام؟

براءت ألبيرق: العالم يتغير، ويتغير بسرعة كبيرة. الباحث الاقتصادي البريطاني "انطوني غيدنس"، في أحد كتبه الشهيرة "العالم الهارب: كيف تعمل العولمة على إعادة تشكيل حياتنا"، يناقش ظهور مجتمع عالمي جديد، ويوسع الكاتب شواهده إلى ما هو أبعد من مجرد الاقتصاد فيوضح "غيدنس" كيف أن الاعتماد المتبادل المتنامي يؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية.

الصناعة 4.0 لها تأثيرات مشابهة جدا للعولمة. حاليا، نحن نركز فقط على الآثار الاقتصادية. لم نناقش بعد بدقة التأثيرات الاجتماعية التي تخبئها لنا. لكن تأكد بنسبة مئة في المئة أن الصناعة 4.0 وما تفرزه من نتائج سوف تعمل جميعها على تشكيل وتشجيع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. وستقوم بإعادة هيكلة كل نشاط اقتصادي واجتماعي تقريبًا من الصحة إلى الزراعة ومن التمويل إلى الإنتاج الصناعي.

مع أن مفهوم الصناعة 4.0 جديد تمامًا، إلا أنه يمثل الخطوة الطبيعية التالية للتطور التكنولوجي الذي شهدناه خلال العقدين الأخيرين. من المتوقع أن يكون للتكنولوجيا الرقمية تأثير كبير على مختلف القطاعات. على سبيل المثال، تتوقع شركة الاستشارات الإدارية "ماك كينسي" أن قطاع الصحة الرقمية العالمية سينمو إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2020، في حين يتوقع أن يقترب سوق الروبوتات الزراعية من 20 مليار دولار في نفس الإطار الزمني. كما أن التقنيات الرقمية وتقنيات الإنتاج المتقدمة لديها القدرة على زيادة كفاءة الصناعات التحويلية وقدرتها التنافسية بشكل ملحوظ. إن تقنيات التصنيع الذكية الموجودة حالياً لديها القدرة على زيادة كفاءة الصناعة التحويلية بمعدل 3 إلى 5٪.

يمكن أن تقلل هذه التقنيات من مقدار الوقت الذي تبقى فيه الأجهزة في وضع الخمول بنسبة 30-50 في المائة. علاوة على ذلك، يمكن للتقدم في تكنولوجيات الروبوتات أن يزيد إنتاجية القوى العاملة بنسبة 45 إلى 55 في المائة من خلال قيام الروبوتات بمهام خطرة وروتينية.

لقد أعلنا عن خارطة طريق تركيا الرقمية "الوثيقة التي ترسم إستراتيجيتنا لتحول الصناعة 4.0".

تحدد هذه الوثيقة أولوياتنا للتحول الرقمي في منتجاتنا الصناعية. لقد قمنا بتطوير هذه الوثيقة على أساس التعاون بين القطاعين العام والخاص.

سيساعدنا تبني هذا الاتجاه على معالجة مشكلة عجز الحساب الجاري بشكل دائم مع تسهيل الإنتاج ذو القيمة المضافة العليا في تركيا.

ديلي صباح: ما هي إسهامات استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج في الاقتصاد التركي؟

براءت ألبيرق: لدينا في الصناعة التحويلية مشكلة منهجية واحدة. وهي أن صادراتنا تنحصر في قطاع الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة، في حين أن وارداتنا من المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة. وهذا، بطبيعة الحال، يترجم إلى اختلالات خارجية مستمرة.

30٪ من صناعتنا و37٪ من صادراتنا هي من المنتجات متوسطة وعالية التكنولوجيا، في حين تصل منتجات الاتحاد الأوروبي المتوسطة وعالية التكنولوجيا إلى 63٪ من إجمالي صادراتها. واحدة من أولوياتنا هي زيادة صادراتنا من المنتجات متوسطة وعالية التكنولوجيا وتحقيق متوسط الاتحاد الأوروبي. لا يزال الفرق حوالي 10 في المئة في صادرات التكنولوجيا المتوسطة و16 في المئة في منتجات التكنولوجيا الفائقة. قطاعات التكنولوجيا الفائقة هي تلك التي تأثرت بالرقمنة أكثر من غيرها. لذلك، من الضروري للغاية أن نقوم برقمنة صناعتنا من أجل زيادة التصنيع والتصنيع عالي التقنية.

نحن نعلم أننا يجب أن نرفع سلسلة القيمة، وننتج المزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. تحقيقا لهذه الغاية، نحن نعتمد نظام تحديد منحى الأولويات القطاعية. ستكون الأدوية، والطاقة، والبتروكيماويات، والآلات والمعدات والبرمجيات في طليعة حوافز القطاع العام. نحن نعيد هيكلة دعمنا للإنفاق على البحث والتطوير.

حتى الآن، قدمنا حوافز للبحث والتطوير. ولمزيد من الاستفادة من التكنولوجيا في البحث والتطوير، سنقوم باعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتكنولوجيا واستثمارات البحث والتطوير.

ولتعزيز الإنتاج عالي التقنية الإبداعي، سنقوم بإنشاء مدن خاصة بالصناعة والتكنولوجيا، ستستضيف استثمارات محلية وأجنبية واسعة. وستساعدنا هذه الإجراءات في خلق المزيد من القيمة المضافة وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية.

ديلي صباح: ما رأيكم في الاقتصادات الناشئة الواعدة، لا سيما تركيا، هذا العام؟

براءت ألبيرق: لقد مرت عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية. وقد أثرت هذه الأزمة علينا جميعا. فقد ضاعت العقارات وتبددت الوظائف وأُغلقت الأعمال. ثم جاء المد العكسي - طريق التعافي الطويل ولكن الوعر- بعد سلسلة من التدابير السياسية، التي لا نزال نشعر بتأثيراتها.

كانت وتيرة النمو على مدى السنوات العشر الماضية قوية ، لكنها لا تزال أقل من متوسط ما قبل الأزمة. عام 2017، شهدنا نموًا قويًا وواسع النطاق. في العام الماضي، شهدنا أيضًا نظرة إيجابية نسبيًا. ومع ذلك، في الوقت نفسه، شهدنا مخاطر هبوط أقوى من التوقعات، مثل زيادة الحماية وخطر اندلاع حرب تجارية تلوح في الأفق.

لذلك، ما نشهده هو تضاؤل الرغبة في المخاطرة، وتراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، وانتعاش التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مع تطبيع السياسات النقدية. وفي ظل هذه الخلفية، رأينا أيضا أن التوسع العالمي يبدو ضعيفا بسبب الأداء الأضعف نسبيا لكل من ألمانيا والصين.

من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومخاطر اندلاع حرب تجارية، وتكشف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذه العوامل قد تفتح شهية المخاطرة على المدى القصير هذا العام.

الأتمتة والحوسبة وتحليلات البيانات الضخمة و"إنترنت الأشياء" تغير العالم. هذا التغيير يشمل الجميع. تعمل هذه التطورات الواسعة النطاق على تحويل هياكل الإنتاج، وتغيير أساسيات كيفية قيامنا بأعمالنا، وتعزيز الاتصال، وتسهيل التفاعل، وتشجيع الابتكار، وإعادة تعريف حدود التنافسية.

هذه التحسينات، مقترنة بتوافر تعليم أفضل وتكامل دولي، تغذي صعود اقتصادات الأسواق الناشئة.

لقد كانت الأسواق الناشئة بمثابة المحرك للنمو الاقتصادي والتجاري العالمي في العقدين الأخيرين. وبفضل النمو الواسع فيها، تجاوز عدد كبير من سكان العالم مستوى خط الفقر، وتحسن الازدهار العالمي وأصبحت بيئة صنع السياسة العالمية أكثر شمولاً.

ولكن على الرغم من كل التطورات، لا تزال الاقتصادات الناشئة، ككل، في مرحلة التقارب. لقد قطعنا مسافة كبيرة، لكن ما زال أمامنا الكثير لنقطعه. سنرى صورة مختلفة حقاً في العقود القادمة مع صعود المزيد من الأسواق الناشئة.

ديلي صباح: كيف يمكن للإمكانيات العالية لتركيا أن تساهم من خلال أهدافها لعام 2019 في تعزيز ودعم الاقتصاد العالمي؟

براءت ألبيرق: تتمتع تركيا بإمكانات هائلة وتوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين. يمكن للشركات التي تستثمر في تركيا اغتنام الفرص، ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في منطقة أوسع. كما يمكن للمستثمرين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي حيث أن تركيا لديها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. تتمتع تركيا أيضًا بعلاقات تاريخية وثقافية ولغوية مع العديد من الدول في آسيا الوسطى والشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا.

لدينا مجموعة ديناميكية وشابة تدعم قاعدة إنتاجية مبتكرة وحيوية وتنافسية.

لدينا بنية تحتية مادية قوية للغاية، تجمع بين كل أنواع النقل والطاقة. نحن حقا موجودون على تقاطع ممرات الطاقة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، ويمر بأراضينا ما يقرب من ثمانية خطوط أنابيب للنفط والغاز.

لدينا شبكة ضخمة من الطرق السريعة، ونحن نعمل على تحسينها من خلال سلسلة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أن لدينا شبكة قوية من حركة النقل الجوي، وتقريبا جميع مدننا مخدومة بمطارات نشطة وهناك رحلات جوية محلية ودولية منتظمة بين هذه المدن.

نحن نتخذ أيضا خطوات مهمة لتحسين شبكة السكك الحديدية. أما خطوط السكك الحديدية الحديثة عالية السرعة فهي نشطة في المدن الكبرى، وحالياً نتخذ كل التدابير اللازمة لتحسين هذه الشبكة.

ولدينا ظروف سوق ملائمة للغاية، مما يعد بفرص تجارية مربحة.