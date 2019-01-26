ولاية إزمير التركية تصدر ألبسة زفاف لأكثر من 40 دولة

شهد قطاع فساتين الزفاف في تركيا، ازدهارًا كبيرًا خلال السنوات الـ 13 الماضية، على مستويات الجودة والتصاميم الفريدة والأسعار المناسبة، ما أهّله إلى الهيمنة على السوق العالمي.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس "جمعية إيجة لصناعة الملابس"، أتينج أباي، إن تركيا صدرت ألبسة زفاف إلى 40 دولة خلال العام الماضي، في كل من أوروبا وأميركا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن الصادرات التركية من منتجات النسيج والألبسة الجاهزة ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، لتبلغ 17.6 مليار دولار.

وأشار أباي أن منتجات فساتين الزفاف تحقق أعلى أرباحها من ضرائب القيمة المضافة المفروضة على الصادرات من هذا القطاع.

ولفت إلى أن 70 في المائة من منتجات الزفاف المصدر إلى أكثر من 40 دولة يتم تصنيعها في ولاية إزمير (غرب).

وأوضح أباي أن إزمير استضافت هيئات متخصصة بألبسة الزفاف من 90 دولة خلال افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرض "IF Wedding Fashion İzmir" لألبسة الزفاف والسهرة، الذي عرض آخر الطرازات لأشهر مصممي الأزياء الأتراك للموسم الجديد.

وأكد أن تركيا تسعى إلى رفع قيمة صادرات ألبسة الزفاف خلال العام الجاري، إلى أكثر من مليار دولار.

وذكر إلى أن بلاده باتت في مقدمة الدول في قطاع الأزياء، حيث تشتهر إزمير بصناعة فساتين الزفاف، بينما تشتهر إسطنبول بصناعة العباءات النسائية.