تركيا والأردن يبحثان التعاون بينهما لتعزيز التنمية الاقتصادية

بحثت تركيا والأردن، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك في لقاء جمع بين وزيرة التخطيط الأردنية ماري قعوار، وسفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز، وفق ما أوردت السفارة التركية.

وأشار قرة غوز، حسب بيان صادر عن السفارة التركية، إلى أن "تركيا تولي اهتماما للتنمية الاقتصادية والازدهار في البلد الصديق والشقيق الأردن".

وقدّم السفير التركي معلومات للوزيرة قعوار، حول نشاطات وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في الأردن.

من جهتها، أثنت الوزيرة قعوار على التجربة التركية في مجال المساعدة الاجتماعية والتضامن؛ وذكرت أنه من "دواعي سرورها أن تعمل وزارتها بالتعاون الوثيق والتنسيق مع تيكا"، بحسب البيان ذاته.

وتناول اللقاء "مؤتمر الأردن"، الذي سيعقد في لندن في 28 فبراير/شباط القادم، واجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيقام في الأردن، في أبريل/ نيسان المقبل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مبادرات التعاون الدولي الأخرى.