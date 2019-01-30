البنك المركزي التركي يخفض توقعات التضخم لعام 2019 إلى 14,6%

خفض البنك المركزي التركي توقعات نسب التضخم للعام الجاري وعام 2020 بفعل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وعلى رأسها الهبوط في أسعار النفط.

وأعلن رئيس البنك مراد تشتين قايا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تقرير البنك حول نسب التضخم والذي خفض فيه البنك توقعات نسب التضخم بنهاية العام الجاري من 15,2 % إلى 14,6%.

كما خفض البنك توقعات التضخم بالنسبة لعام 2020 من 9,3% إلى 8,2%.

وقال تشيتين قايا إن البنك المركزي يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد بشكل تدريجي من خلال الخطوات المالية المتخذة.

وأوضح أنهم يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5 بالمئة على المدى المتوسط.

وأشار إلى أنهم يتوقعون تراجع التضخم إلى 8.2 بالمئة عام 2020، وإلى 5.4 بالمئة عام 2021.

من جهة أخرى، أشار رئيس البنك المركزي التركي إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط من 80 إلى 63 دولارا لعام 2019.