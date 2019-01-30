"الفيدرالي الأمريكي" يبقي على سياسته النقدية وسعر الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، سياسته النقدية دون تغيير، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة.

وقال "الفيدرالي الأمريكي"، في بيان، الأربعاء، إن سوق العمل واصلت تحسنها، وخلقت المزيد من الوظائف، بينما كان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية، بربع نقطة مئوية للمرة الرابعة والأخيرة خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

وذكر البيان، أن معدلات التضخم العام بالنسبة للبنود الأخرى غير الغذاء والطاقة، استقرت ضمن نطاق 2 بالمائة، وهو قريب من المعدل المستهدف.

وبناء على المعطيات السابقة، قررت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار "الفيدرالي"، في ديسمبر الماضي، برفع أسعار الفائدة، وقال: "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. إنهم لا يشعرون بالسوق".