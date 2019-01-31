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الصادرات التركية تحقق 168 مليار دولار خلال 2018

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
أرشيفية- ميناء مرسين جنوبي تركيا (الأناضول) أرشيفية- ميناء مرسين جنوبي تركيا (الأناضول)

بلغت قيمة الصادرات التركية خلال العام المنصرم، 168 مليار و23 مليون دولار بزيادة قدرها 7 بالمئة، مقارنة مع صادرات 2017.

وأوضحت معلومات الهيئة أن واردات تركيا من السلع خلال 2018، تراجعت بنسبة 4.6 بالمئة، مقارنة مع واردات 2017، وبلغت قيمتها 223 مليار و39 مليون دولار.

وكانت قيمة الصادرات التركية خلال العام المنصرم بلغت 156 مليار و993 مليون دولار، ووارداتها 233 مليار و800 مليون دولار.

وذكرت الهيئة أن عجز التجارة الخارجية خلال 2018، تراجع بنسبة 28.4 بالمئة، ليستقر عند 55 مليار و16 مليون دولار.

وكان عجز التجارة الخارجية قد وصل عام 2017، إلى 76 مليار و807 مليون دولار.

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