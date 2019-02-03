"ووتش إكس".. ساعة تركية ذكية تفوز بجائزة عالمية

فازت ساعة "watchX" (ووتش إكس) الذكية التي طورها المهندسان التركيان الشابان مصطفى تولو وأنس تشالدر، بجائزة "EdTech" العالمية، وهي أهم جائزة في هذا القطاع، خلال معرض "BETT Show" العالمي للتكنولوجيا في بريطانيا.

وخلال 3 شهور من العمل، تمكّن تولو وتشالدر من إنتاج الساعة الذكية "watchX" بعد استقالتهما من شركة كبيرة في ولاية غازي عنتاب التركية، وتأسيس شركة "ArgeX".

وبعد نجاحهما في تصدير الساعة الذكية إلى 45 دولة، يسعى المهندسان التركيان إلى زيادة نطاق التصدير في المرحلة القادمة في دول أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم.

وفي حديث للأناضول، قال تولو إنه عمل مع تشالدر على تطوير الساعة الذكية "watchX" في غرفة صغيرة داخل "تكنوبارك غازي عنتاب" (مركز تكنولوجي).

وأكّد أن الشركة "ArgeX" باعت الساعة الذكية إلى نحو 2000 مستخدم في 45 دولة.

وتابع: "تمكنا من الفوز بجائزة EdTech في معرض BETT Show الذي يعد الأكبر في مجال التكنولوجيا على مستوى أوروبا والعالم".

وأوضح أنه لأول مرة تفوز شركة تركية بهذه الجائزة، بعد أن كانت من نصيب الشركات الأمريكية والبريطانية وغيرها في الأعوام السابقة.