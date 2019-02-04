قطاع التجارة الخاص التركي يشهد زيادة في التصدير

حققت القطاع الخاص التركي زيادة في الصادرات بلغت نسبتها 5.93 بالمائة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق نظام التجارة الخاصة.

وصرحت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في العاصمة أنقرة، أن قيمة الزيادة بلغت 13 مليارا و171 مليون دولار.

وأشارت أن نسبة الزيادة في صادرات يناير وفقا لنظام التجارة العامة، ارتفعت بنسبة 6.33 بالمائة، إلى 13 مليارا و904 ملايين دولار.

ولفتت إلى أن عجز التجارة الخارجية، كان قد انخفض من 9.1 مليارات دولار في يناير/ كانون ثاني 2018 إلى 2.5 مليار دولار، الشهر الماضي.