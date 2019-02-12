بازارات البلديات التركية تهبط بأسعار الخضار والفواكه أكثر من النصف

في مسعى لوضع حد للارتفاعات غير المبررة في أسعار الخضار والفواكه، أقدمت بلديتا أنقرة وإسطنبول ومن المنتظر أن تتبعها سائر الولايات التركية، وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان على تنظيم بازارات لبيع أصناف من الخضار والفواكه بأسعار متدنية، الأمر الذي أحدث توازناُ في السوق.

ومع دخولها اليوم الثاني، دفعت البازارات الجديدة، التي تقوم خلالها البلديات بشراء الخضار من المزارعين بنفسها وبيعها بأسعار مخفضة، العديد من المخازن والباعة إلى تخفيض أسعارهم ما دون النصف وأدنى بقليل.

وأبدى المواطنون مع إعلان بلديتي أنقرة وإسطنبول عن إنشاء البازارات الخاصة اهتماماً كبيراً، وشهدت النقاط الخمسون المخصصة لهذا الغرض في إسطنبول و30 نقطة في أنقرة إقبالاً واسعاً في وقت أحجم كثيرون عن شراء السلع المعروضة في هذه النقاط من المحلات التجارية وحتى بعض البازارات التقليدية.