عجز الحساب الجاري في تركيا يسجل أقل مستوى خلال 10 أعوام

سجل الحساب الجاري في تركيا عام 2018 أدنى عجز له في الأعوام العشرة الأخيرة بواقع 27.6 مليار دولار.

وبحسب معلومات صادرة من البنك المركزي التركي فإن عجز الحساب الجاري خلال 2018 بلغ 27 مليارا و633 مليون دولار.

وأشارت المعلومات إلى أن عجز الحساب الجاري خلال 2018 سجل انخفاضا مقارنة بالعام 2017 الذي بلغ فيه العجز 47 مليارا و347 مليون دولار وكان حينها أقل مستوى عجز في الحساب الجاري خلال 9 سنوات.

وانخفض العجز الجاري بشكل متدرج العام الماضي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وعملية تحقيق التوازن في الاقتصاد.