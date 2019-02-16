إسطنبول تستضيف معرض صناعة الترفيه والألعاب السابع

انطلقت فعاليات معرض "آتراكس" 2019، في مركز إسطنبول للمعارض، وهو نقطة التقاء صناعة الترفيه والمتعة وواحد من أكثر المجالات الاستثمارية شعبيةً في الآونة الأخيرة،

يستمر المعرض من 14 فبراير حتى 16 فبراير. ويتوقع لهذا الحدث، أن يستقطب 10 آلاف زائر من 50 دولة.

ويعتبر معرض صناعة الترفيه وفعالياته، المعرض التخصصي الأول والوحيد الذي تنظمه تركيا والدول المجاورة لها. وتستعد مدينة إسطنبول لاستضافة عدد كبير من المشاركين والزوار من مختلف البلدان.

سيتم في هذا الحدث المميز، عرض العديد من المنتجات المختلفة التي تعرض في تركيا لأول مرة، كما سيكون المعرض مجهزاً بكل شيء، من الألف إلى الياء، بما في ذلك المتنزهات، ومناطق لعب الأطفال، وماكينات ألعاب تعمل بقطع النقود المعدنية، ومعدات تسلق الجدار، وأجهزة محاكاة الحركة، وأنظمة الصوت ذات الترددات الخفيفة.

ويزداد المردود المادي لقطاع الترفيه، الذي يشهد تغيرات سريعة، في كل يوم. حيث يعتبر حجم هذه الصناعة، الأكثر ربحاً، هو الأعلى في الوقت الحالي، لأنه لا يستهوي الأطفال فحسب، بل يجتذب الناس من جميع الأعمار، وفي حين أنه يصل إلى 2 تريليون دولار في العالم، فإنه يبلغ 13 مليار دولار في تركيا.

وبصفتها الدولة التاسعة الأسرع نمواً في هذا الصدد، ستقدم تركيا مساهمة هامة لاقتصادها، من خلال معرض "آتراكس" 2019 ، الذي تنظمه "توريكس للمعارض الدولية".

"المدن السعيدة" موضوع مناقشة هذا العام:

وفي سياق معرض "آتراكس"، يتم في كل عام، تنظيم جلسات حوار ومناقشات حول ديناميكيات قطاع المتعة والترفيه. في هذا العام، سيتم مناقشة "المدن السعيدة" في هذه الجلسات. يبدأ هذا الموضوع من فكرة بسيطة، وهي أن سعادة المدينة تعتمد على سعادة الناس الذين يعيشون فيها. سوف تستضيف هذه اللقاءات قادة في قطاع الترفيه، وأكاديميين، ورؤساء مؤسسات، وشخصيات ناجحة، وكلهم سوف يجتمعون ويتحاورون معًا.

وستقام المسابقة الأولى والوحيدة في تركيا في مجال الترفيه، التي ستمنح جائزة ستارز ،2019 لاستجمام أكثر جاذبية، والتي ستعقد للمرة السادسة هذا العام في المعرض. وقد تلقت إدارة المسابقة، طلبات اشتراك من ثلاث فئات، تحت عناوين "نجوم التسلية"، و"نجوم الصناعة"، و"نجوم الموضوع العام: المدن سعيدة".

سيتم منح الجوائز، للمشاريع التي سيقع عليها الاختيار، من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من المحترفين في قطاع الترفيه. وسيعلن عن تلك المشاريع في ليلة الاحتفال، في فندق كراون بلازا فلوريا، في 15 فبراير.