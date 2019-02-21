رجال أعمال أتراك يلتقون نظراءهم في دبي ويبحثون الاستثمارات المتبادلة

أجرى وفد من رجال الأعمال الأتراك، سلسلة لقاءات اقتصادية مع رجال أعمال إماراتيين في مدينة دبي.

وذكر بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" التركية، الخميس، أن رئيس الجمعية، "عبد الرحمن كآن"، والمسؤول عن مكاتب الجمعية خارج تركيا، إبراهيم أويار، قاموا بسلسلة زيارات في إطار مشاركتهما بمعرض "جلفود 2019" للأغذية بنسخته الـ24 (بدأت فعالياته الأحد وانتهى اليوم).

وأشار البيان، إلى أن الوفد برئاسة "كآن" و"أويار"، استهلوا زيارتهم بزيارة غرفة تجارة دبي، وتبادلوا مع رجال أعمال إماراتيين وجهات النظر حيال معرض الأغذية.

وبيّن أن القنصل التركي في دبي، إلكر قليتش، ومدير مكتب "موصياد" هناك إدريس دميرخان، رافقا الوفد التركي.

وواصل الوفد جولته بزيارة نائب المدير العام للمنطقة الحرة في مطار دبي، ناصر المدني، في مكتبه.

واطلع الوفد على الاستثمارات في مطار دبي، من "المدني"، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حول استثمارات الشركات التركية، وفق البيان.

وأضاف أن "كآن"، والوفد المرافق له، عقدوا لقاء فيما بينهم بحثوا فيها الاستثمارات التركية في دبي.

وأوضح أنه في اليوم الثاني من زيارة وفد رجال الأعمال التركي إلى الإمارات، التقوا المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، وناقشوا معه سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال المالي.

وأضاف البيان، أن الوفد التركي، برئاسة "كآن" و"أويار"، التقى في مأدبة عشاء، رئيس مجموعة الشعفار للاستثمار، علي الشعفار، بحثوا فيها سبل زيادة الاستثمارات المتبادلة.

كما التقى الوفد التركي، المدير العام لمركز إكسبو الشارقة، محمد المزروعي.