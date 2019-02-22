الصين تدعو لدمج طريق الحرير ورؤية السعودية 2030

دعت الصين إلى تسريع توقيع الاتفاقيات الهادفة إلى الدمج بين مبادرة "طريق الحرير الجديد" و"رؤية السعودية 2030"، بهدف تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، في العاصمة بكين.

و"طريق الحرير الجديد"؛ مبادرة أطلقها الرئيس بينغ، في 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار، لإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

أما "رؤية السعودية 2030"، فهي خطة ما بعد النفط، أعلنتها المملكة في أبريل/ نيسان 2016.

وخلال اللقاء، أكد بينغ، "ضرورة تعزيز الثقة السياسية بين البلدين، من أجل خدمة المصالح المشتركة في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب عن دعم بلاده لخطط المملكة في تنويع اقتصادها، وجهودها الهادفة إلى تحقيق الإصلاح الاجتماعي.

كما دعا إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين الصين ودول الخليج، لتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين الطرفين.

والخميس، وصل بن سلمان، الصين قادما إليها من باكستان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.