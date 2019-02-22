بقيمة 381 مليون دولار.. إيطاليا أكثر الدول الأجنبية زيادة في استثماراتها بتركيا خلال 2018

تصدرت إيطاليا بلدان العالم من حيث الزيادة في قيمة استثماراتها الأجنبية على الأراضي التركية، خلال 2018، بقيمة 381 مليون دولار أمريكي.

وتجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، 6.5 مليارات دولار خلال 2018، بتصدر إيطاليا، وفق معطيات البنك المركزي التركي.

ونالت البلدان الأوروبية الحصة الكبرى ضمن هذه الاستثمارات، حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة في تركيا، 4 مليارات و234 مليون دولار.

وعند مقارنة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في تركيا خلال 2018 بالعام الذي سبقه، يُلاحظ أنها شهدت إجمالا انخفاضاً بنسبة 14 بالمائة، أي ما يعادل 693 مليون دولار.

وحلّت الدول الآسيوية في المرتبة الثانية بعد نظيراتها الأوروبية، في حجم الاستثمارات المباشرة داخل تركيا، حيث شهدت استثماراتها نمواً بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع 2017، وهي زيادة تبلغ قيمتها مليار و750 مليون دولار.

أما الاستثمارات المباشرة القادمة من بلدان القارة الأمريكية، فقد بلغت العام الماضي، 484 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 96 بالمائة بعد أن كانت في مستوى 247 مليون دولار خلال 2017.

كما بلغ حجم الاستثمارات الإفريقية في تركيا، 24 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت استثمارات بلدان قارة أوقيانوسيا إلى 42 مليون دولار.

وعند النظر إلى قيمة الاستثمارات المباشرة التي دخلت تركيا العام الماضي، يلاحظ زيادة الاستثمارات الإيطالية بقيمة 381 مليون دولار، متصدرة بذلك قائمة أكثر البلدان الأجنبية زيادة لاستثماراتها المباشرة في البلاد.

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد إيطاليا، بقيمة استثمارات بلغت 266 مليون دولار.

وحققت تايوان زيادة ملفتة للنظر في حجم استثماراتها بتركيا، حيث ارتفعت قيمة استثماراتها إلى 246 مليون دولار خلال العام الماضي، بعد أن كانت في مستوى 6 ملايين دولار عام 2017، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة أكثر البلدان الأجنبية زيادة لاستثماراتها المباشرة في تركيا.

من جهة أخرى، تصدّرت إسبانيا قائمة البلدان الأجنبية التي قلّصت من حجم استثماراتها المباشرة في تركيا العام الماضي.

وشهدت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في البلاد، تراجعاً بقيمة مليار و227 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية هولندا بتراجع بلغت قيمته 894 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الثالثة ضمن البلدان التي تراجع حجم استثماراتها في تركيا، بقيمة بلغت 489 مليون دولار، تلتها أستراليا بقيمة 417 مليون دولار.