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رقم قياسي للصادرات التركية خلال الربع الأول وتراجع للواردات خلال مارس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.04.2019 12:10
آخر تحديث في 04.04.2019 12:15
رقم قياسي للصادرات التركية خلال الربع الأول وتراجع للواردات خلال مارس

بلغت الصادرات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري 44 مليار و567 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في تاريخ تركيا.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان في تصريح لها بالعاصمة التركية أنقرة، الخميس: "صادراتنا في آذار/ مارس 2019 بلغت 16 مليار و334 مليون دولار وهذا رقم قياسي على مستوى الشهر المذكور".

وأضافت: "بلغ حجم صادراتنا في الربع الأول من العام الجاري 44 مليار و567 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ تركيا للفترة المذكورة".

وأردفت: "وارداتنا خلال مارس تراجعت 17.81 في المئة وبلغت 18 مليار و299 مليون دولار".

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