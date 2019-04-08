أردوغان نخطط لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار سنوياً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تخطط مع روسيا لرفع حجم التبادل التجاري بينهما من 26 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي من القسم المفتوح للإعلام للاجتماع بين وفدي البلدين، برئاسة أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بموسكو.

وأوضح أردوغان أن الاستثمارات التركية تتواصل في روسيا، مبينا أن قرابة 1300 رجل أعمال تركي ينفذون مشاريعهم الاستثمارية في روسيا.

ولفت أردوغان إلى أن البلدين سيقيمان الوضع الراهن لعلاقات البلدين لوضع أهداف جديدة في المستقبل.

وأشار إلى أن تركيا تخطط للانتهاء من مرحلة مد أنابيب خطوط القسم البرّي من مشروع السيل التركي، قبل نهاية العام الحالي.

وأعرب الرئيس التركي عن ارتياحه لوجوده في روسيا لحضور الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في موسكو.

ولفت إلى أن تركيا استقبلت العام الماضي 6 ملايين سائح روسي، مبينا أن هذا الرقم يعد رقما قياسيا لعدد السياح الروس.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دشّن أردوغان وبوتين، القسم البحري من مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرقي وجنوبي أوروبا.

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود.

ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.