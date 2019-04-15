بعد موافقة الاتحاد.. محادثات تجارية مرتقبة بين أوروبا والولايات المتحدة

وافق الاتحاد الأوروبي، على بدء محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته، الاثنين، المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية في بيان، إن المفاوضات (لم يتحدد موعدها)، تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيتين، إحداهما بشأن تقييم المطابقة، والأخرى بشأن إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2018، اتفق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حل الخلاف بينهما إزاء التعريفات الجمركية القائمة على السلع الصناعية وتحسين التعاون بين الجانبين.

وقال يونكر في بيان اليوم: نريد وضعا مفيدا للجانبين في التجارة، مفيد لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان اليوم: "هذا قرار مرحب به سيساعد في تخفيف التوترات التجارية".

وأضافت مالمستروم: نحن على استعداد لبدء محادثات رسمية لهاتين الاتفاقيتين المستهدفتين، اللتين ستحققان فوائد ملموسة للشعوب والاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي 15 مارس / آذار الماضي، توعّد ترامب، الاتحاد الأوروبي بـ"عواقب اقتصادية خطيرة"، في حال عدم الانخراط بمحادثات تجارية مع واشنطن.

وفي 8 مارس/ آذار 2018، فرض ترامب رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25 % و10 %على التوالي.

وجاء قرار ترامب بفرض الرسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات حمائية تجارية، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية.

كما هددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.