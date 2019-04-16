ألبيرق: لقاءاتي بالمستثمرين في الولايات المتحدة الأكثر نجاحاً حتى الآن

وصف وزير المالية والخزانة التركي، برات ألبيرق، زيارته إلى الولايات المتحدة، التي لا زالت مستمرة حتى الآن، للقاء المستثمرين وصناديق التمويل بأنها "الأنجح حتى الآن".

وأكد ألبيرق، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي في مساره الصحيح، على الرغم من التهويل الإعلامي خارج البلاد، مشيراً إلى أن الحضور في مؤتمر المستثمرين الذي عقدته مؤسسة جي بي مورغان قبل أيام كان الأكبر على الإطلاق.

وأضاف: "عندما ننظر إلى حصيلة جميع اللقاءات التي أجريناها مع المستثمرين، نجد أننا بدأنا اللقاءات بسماع الثناء على الأثر الذي حققه الأداء الاقتصادي (لتركيا) خلال الـ6 أو 7 شهور الماضية".

واعتبر وزير المالية والخزانة أن الاقتصاد التركي الذي واجه ثلاثة تحديات كبيرة قبل سبعة أشهر شهد تحسينات ناجحة في نهاية 2018 والربع الأول من 2019.

وشدد ألبيرق على أنه كما يوجد على الدوام أصدقاء وداعمون لتركيا على مستوى الأشخاص والمؤسسات، فإنه ثمة من يناوئونها ولا يرتاحون لتقدمها.

ورأى أن تركيا تتقدم نحو نظام يعمل "مثل الساعة" في مواجهة التضليل والمعلومات المشوهة.