خلال عقدين.. التبادل التجاري بين تركيا والقارة العجوز يتضاعف 4 مرات

قال رئيس وفد التجارة والسياسة لدى الاتحاد الأوروبي، بارتوز برزيوارا، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتركيا بات متداخلًا، وإن التبادل التجاري بينهما تضاعف أكثر من 4 مرات منذ تأسيس الاتحاد الجمركي بين الجانبين قبل 20 عامًا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء، في معرض مشاركته في أعمال مؤتمر "من أوروبا إلى تركيا.. التحول الرقمي والصناعة"، والذي استضافته غرفة تجارة ولاية غازي عنتاب التركية (جنوب).

وأضاف برزيوارا أن تركيا أصبحت في المرتبة الخامسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي ومقصدًا هامًا للاستثمارات الأوروبية، وأن ذلك تحقق نتيجة استمرار زيادة التكامل التجاري والإنتاج بالتعاون مع دول الاتحاد.

وأشار أن جهود الاتحاد الأوروبي نحو التحول الرقمي ستستمر قدمًا نحو الأمام، وأن العام الماضي، شهد تدفقًا للاستثمارات التركية إلى أوروبا والعكس، مبينا أن الاستثمارات التركية في أوروبا شملت مجالات صناعة السيارات والصناعات النسيجية.

ونوه أن الاستثمارات الأوروبية في تركيا تشهد تطورًا مهمًا بسبب تكامل شبكات الإنتاج مع الشركات الأوروبية، وقد ساهمت في خلق فرص عمل في تركيا وزيادة في متوسط المعاشات.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب، طونجاي يلدرم، إن تركيا تمتلك أهدافًا كبيرة في المجال الاقتصادي، وتصورات مهمة في مجال التحول الرقمي، بهدف خلق اقتصاد أكثر قوة وزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة.

وشدد يلدرم على أن تركيا بصدد اتخاذ خطوات تجاه تعزيز القدرات الاقتصادية، وأن التحول الرقمي بات ضرورة من أجل تعزيز قوة اقتصاد المستقبل.