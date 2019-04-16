وزير الخزانة والمالية التركي: الاقتصاد يجب أن يكون المحرك لعلاقات أنقرة وواشنطن

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن العلاقات الاقتصادية التركية الأمريكية يجب أن تكون المحرك للعلاقات الثنائية، "وقوية بقدر شراكتنا الأمنية التقليدية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمام تجمع من قادة الأعمال في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ولفت الوزير التركي إلى أن "العمق التاريخي للتحالف الأمني بين أنقرة وواشنطن في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك القوى المؤسساتية، يشكلان حجر الزاوية للعلاقات الثنائية".

وأشار إلى أن تأثر العلاقات بين أنقرة وواشنطن من تغير البيئة الدولية، مضيفا: "في السنوات الأخيرة، واجه التحالف التركي الأمريكي العديد من التحديات".

وتابع ألبيرق: "تتطلب التهديدات الأمنية الجديدة والمخاطر الجيوسياسية والجيو اقتصادية في المنطقة تنويع التعاون بين بلدينا".

وشدد ألبيرق على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين رغم الخلافات السياسية، مضيفا: "نعمل على بناء علاقة ذات منفعة متبادلة في إطار تعميق تحالفنا".

وتابع: "التدابير العقابية لم تساعد علاقتنا ولم تنجح أيضا.. نريد من أصدقائنا أن يأخذوا مخاوفنا على محمل الجد".

وحول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أضاف ألبيرق: "مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، ظهرت فرصة لتلافي الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين البلدين".

وقال: "إذا تمكنت المفاوضات بين البلدين حول منطقة آمنة في إحداث علاقة وظيفية، فإن التعاون الحقيقي الأول بين قوات أمن البلدين سيكون قد تحقق".

وأكد أن مختلف الوزارات ستعلن عن خطوات إصلاح في الأشهر المقبلة.