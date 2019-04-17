وزيرة التجارة التركية: نهدف لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تهدف إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك، في كلمة لها خلال مشاركتها بالمؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي-الأمريكي (TAİK) والمجلس التركي الأمريكي (ATC)، بواشنطن.

وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، شريكان تجاريان مهمان ويملكان إمكانيات كبيرة.

وأعربت "بكجان" عن شكرها لنظيرها الأمريكي "ويلبور روس" لدعمه العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان حددا هدفاً لحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 75 مليار دولار، مؤكدة أنهم يهدفون إلى زيادة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وبيّنت أنه لتحقيق هذا الهدف، يتعين عليهما الخروج من إطار العلاقات التجارية التقليدية، والبحث عن طرق بديلة، والعمل على خريطة طريق واتخاذ خطوات ملموسة.

ولفتت إلى أنها أجرت مباحثات مثمرة مع نظيرها الأمريكي، في كيفية تحقيق تقدم في هذا الإطار، مؤكدة أنهم سيُعدون خريطة طريق مشتركة قريباً من أجل التقدم بهذا الصدد.

وزادت: "اتخذنا خطوتين اليوم في مجال التعاون، أولها تشكيل فريق عمل مكون من خبراء فنيين من الوزارتين، والثاني قرر تفعيل قنوات الحوار مثل مجلس العمل التركي – الأمريكي برئاسة وزارتي البلدين".

ودعت بكجان واشنطن إلى تغيير موقفها بشأن التعريفات المطبقة على بعض منتجات الصلب التركية، معربة عن أملها أن يتم إعفاء بلادها من التدابير المتخذة بخصوص صناعة السيارات، والحفاظ على موقع تركيا في نظام الأفضليات المعمم للولايات المتحدة.