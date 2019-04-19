وزير التجارة التركية: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن بلادها تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع رومانيا إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان خلال مشاركتها بمنتدى الأعمال والاستثمار الروماني التركي، المنعقد بإسطنبول، بتنظيم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وفي كلمتها، أكدت بكجان على أهمية التعاون بين البلدين، مشيرة أن تركيا تعتبر بوابة رومانيا للشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز.

ولفتت إلى أن رومانيا تعتبر بوابة تركيا لدول البلقان والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزيرة التركية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين منذ عام 1990، مؤكدة أن رومانيا باتت شريكا استراتيجيا لتركيا منذ عام 2011.

ووصفت بكجان الزيارة التي أجرتها إلى رومانيا في فبراير/ شباط الماضي، بـ"المثمرة"، مضيفة أن رومانيا تعد الشريك الأكبر لتركيا من بين دول البلقان من حيث حجم التجارة البينية.

ووفق الوزيرة، فقد جرى توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين، تتضمن التعاون في مجالات عديدة منها التجارية والصناعية والسياحية والطاقة.

وذكرت بكجان أن نحو 15 ألف رجل أعمال تركي لديهم استثماراتهم في رومانيا، بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

من جانبه، أشار وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني، ستيفان رادو أوبريا، إلى وجود نقطة تحول جديدة في العلاقات التجارية بين بلاده وتركيا.

ولفت بالمناسبة نفسها، إلى وجود قصص نجاح لرجال الأعمال الأتراك في رومانيا، داعيا إياهم لزيادة حجم الاستثمار في بلاده.

وأكد أوبريا أن رومانيا تعتبر بيئة مناسبة للغاية لرجال الأعمال الأتراك، من حيث العمالة المؤهلة والوصول إلى أوروبا.

كما لفت الوزير الروماني إلى وجود إمكانية لتوقيع مشاريع كبيرة في القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة والبنية التحتية والزراعة والطاقة.

وفي 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ورومانيا 6.6 مليار دولار.