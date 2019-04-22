40 شركة تركية تشارك في معرض أربيل الدولي للبناء

انطلقت، الاثنين، فعاليات النسخة الـ 11 للمعرض الدولي للبناء والإنشاءات في مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، بمشاركة شركات أجنبية من 15 دولة، بينها أكثر من 40 شركة بناء تركية.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق قوباد الطالباني، ووزير الإسكان والإعمار بحكومة الإقليم، درباز كوسرت رسول، ومحافظ أربيل، نوزاد هادي، إلى جانب ممثلي شركات محلية وأجنبية.

ومن الجانب التركي، شارك القنصل العام في أربيل حاقان قرة تشاي، ورئيسا غرفة تجارة وصناعة ولايتي دياربكر وشرناق التركيتين، محمد قايا، وعثمان غليش.

وقال القنصل العام التركي في أربيل حاقان قرة تشاي، في تصريح لوكالة الأناضول، إن شركات البناء التركية "تقدم مساهمة هامة للمعرض".

وأضاف تشاي: "قطاع المقاولات التركي له مكانة مهمة في العراق، حيث أنجزت الشركات التركية العديد من المشاريع الهامة، وقدمت إسهامات كبيرة للبنية التحتية العراقية".

وأشار إلى أن شركات البناء التركية المشاركة في المعرض، ستحاول إقامة شراكات حول كيفية إسهامها في إعادة إعمار العراق.

وتطمح تركيا لرفع التبادل التجاري مع العراق إلى 100 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار حاليا.

وفي فبراير/ شباط 2019، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصلت بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام، بمشاركة 150 شركة أجنبية بينها أكثر من 40 شركة بناء تركية.

ويتوقع أن يزور المعرض خلال الأيام الأربعة نحو 30 ألف شخص.