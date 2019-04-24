مسؤول مصرفي تركي يدعو المنطقة للاستفادة من تجربة بلاده في الإصلاح الاقتصادي

أوضح رئيس اتحاد البنوك التركية، المدير العام لبنك "زراعات" حسين آيدن، الأربعاء، أهمية الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، وتأثيره على اقتصادات البلدان النامية والتي في طور النمو.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة ضمن "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019"، الذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، ويستغرق ثلاثة أيام، حول "تحديات الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة"، والتي تتضمن تجارب وخبرات بعض الدول، بينها مصر والمغرب وعمان وتركيا.

وشدد "آيدن"، على أهمية استمرار النمو في الإصلاحات المرجوة، مستشهدا بالتجربة التركية في هذا المجال، عبر الخطة الاقتصادية والقطاع المصرفي التي اعتمدتها حكومة أنقرة منذ 2002 وحتى الآن.

وأكد أهمية القرار والاستقرار السياسي من أجل الاستعداد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أي بلد، كما حصل في تركيا، إذ بدأ الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة، وأصبح للقطاع الخاص دور كبير في نمو الاقتصاد التركي.

وقال آيدن: "القطاع المصرفي أصبح يمول القطاع الخاص بشكل أكبر بعد الإصلاحات التي استحدثتها الحكومة التركية".

وأشار إلى الصعوبات التي تعترض الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية، وأن على الدول الأخرى التعلم من التجربة التركية التي حافظت على أدائها الديناميكي، في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي مرت بها خلال العقود المنصرمة.