البنك المركزي التركي يُبقي على معدل الفائدة عند 24 %

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 24% على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع (ريبو).

وأشار بيان أصدره البنك، اليوم الخميس، إلى أن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة، تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر.

وأوضح أن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبيا، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.

وتوقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري: "يوجد تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبط بتطورات الطلب المحلي".

وأضاف: "تشير الزيادة في أسعار المواد الغذائية وكلفة مدخلات الاستيراد، والمنحى المتصاعد في توقعات التضخم، إلى استمرار المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار".

وقرر البنك المركزي التركي، الحفاظ على الموقف المالي المشدد، إلى حين تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.

وأكد أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.