نائب أردوغان: استقطبنا استثمارات بـ210 مليارات دولار خلال 17 سنة

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن بلاده نجحت في استقطاب استثمارات دولية مباشرة بقيمة تفوق 210 مليارات دولار خلال الأعوام الـ17 الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لـ"لجنة التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار"، المنعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وأوضح أوقطاي أن بلاده تصدرت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث إجراء الإصلاحات الرامية لإزالة القيود التي تعيق الاستثمارات الدولية المباشرة.

وجدد التأكيد على عزم تركيا المضي قدما في عملية الإصلاح التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى إيلاء بلاده أهمية لتحديد السياسات التي تتطلب "المرونة والاستدامة" بشكل يتماشى مع الظروف الوطنية والدولية.

وتابع: "بالإضافة إلى كون لجنة التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار، منصة لحل المشكلات، فإنها ستعمل وفق منظور يهدف إلى خلق مناخ استثماري مناسب لجذب التقنيات والاستثمارات المستقبلية".

وأكد أوقطاي أن مساهمات وتوجيهات لجنة التنسيق المذكورة، ستكون لها انعكاسات هامة على المبادرة الوطنية للتنمية.