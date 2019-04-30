أردوغان: نسعى لرفع حجم الصادرات إلى 500 مليار دولار في 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تهدف إلى جني 182 مليار دولار من الصادرات خلال العام الحالي، و500 مليار دولار في 2023.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للمستشارين التجاريين، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان، أن حكومته تعمل لجعل الاقتصاد التركي في مصافي الاقتصادات التي تحقق فائضا في الحساب الجاري.

وتابع: "صادراتنا من الأفلام والمسلسلات بلغت 350 مليون دولار وتركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة".

وفي قطاع السياحة، أعرب أردوغان عن ثقته بوصول عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال 2019 الى 50 مليون سائح.

وأضاف أن تركيا غدت بلداً يستقبل السياح في المواسم الأربعة سنويا.